Dopo la notizia della scomparsa di Sinead O’Connor, torna alla mente il ricordo dello scorso anno e dei suoi sfoghi sui social, dopo la perdita del figlio di diciassettenne.

Shane si è tolto la vita a soli 17 anni, dopo essere riuscito a fuggire da una struttura di salute mentale. Si trovava tra quelle mura perché aveva già provato a farla finita.

Mio figlio diciassettenne si è suicidato nel 2022. Da allora vivo come una creatura notturna non morta. Era l’amore della mia vita, la luce della mia anima. Eravamo un’anima sola divisa in due metà. È stato l’unico che mi abbia mai amato incondizionatamente. Sono persa nel bardo senza di lui.

La perdita del figlio ha peggiorato la sua situazione, Sinead O’Connor già in passato aveva confessato di soffrire di problemi di salute mentale e di essere in cura da uno psichiatra, l’unico che le era amico in quel complicato momento della sua vita. Più volte aveva pubblicato post allarmanti, in cui svelava di trovarsi in un motel sotto falso nome, di essere rimasta sola con i suoi problemi mentali e di poter contare soltanto sul suo medico.

Non è ancora chiaro come O’Connor sia deceduta, la polizia di Londra ha fatto sapere di averla trovata priva di vita all’interno del suo nuovo appartamento. Gli agenti hanno dichiarato il decesso sul posto e ora si attendono i risultati dell’autopsia.

La star era diventata più fragile dalla perdita di Shane, aveva già mostrato quale fosse il suo stato mentale:

Non ha senso vivere senza di lui, tutto ciò che tocco, lo rovino. Sono rimasta solo per lui. E ora se n’è andato. Ho distrutto la mia famiglia. I miei figli non vogliono stare a contatto con me. Tutti voi pensate che io sia carina solo perché so cantare. Non lo sono. Sono persa senza mio figlio e mi odio. L’ospedale mi aiuterà un po’, ma troverò Shane. Sto solo ritardando.

La cantautrice irlandese aveva soltanto 56 anni e negli ultimi giorni, la notizia della sua scomparsa, ha gettato nello sconforto l’intero mondo dello spettacolo. Le sue memorabili canzoni rimarranno per sempre nel cuore di tutti, soprattutto il brano che l’ha resa tanto famosa: Nothing compares 2 U.