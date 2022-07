Luna Marì compie un anno: Belen Rodriguez scrive per lei un dolce messaggio di auguri

A un anno dalla nascita della piccola, la showgirl argentina ha scritto per sua figlia delle dolci parole

Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ha compiuto un anno di vita. Non sono potute mancare le dediche che i genitori hanno scritto per la piccola sulla loro pagine social. In particolar modo, la showgirl argentina ha rivolto alla sua bimba un dolce messaggio di auguri.

É passato un anno dalla nascita di Luna Marì. Anche se alcune cose nella vita dei suoi genitori sono cambiate, quello che rimarrà per sempre immutato è l’amore che loro proveranno per lei. In occasione del compleanno della piccola, Belen Rodriguez ha condiviso uno scatto accompagnato da una tenera dedica.

Dopo un periodo di assenza sui social a causa dell’infezione da coronavirus, Belen Rodriguez è tornata condividendo con i suoi followers un dolce messaggio rivolto a sua figlia Luna Marì. Come già anticipato, la piccola ha compiuto un anno di vita e in occasione di questo evento non sono potuti mancare i messaggi di auguri da parte della sua mamma e del suo papà.

La showgirl argentina ha condiviso uno scatto della sua bellissima bimba accompagnato da un tenero messaggi. Queste sono state le parole della conduttrice di Tu Si Qui Vales:

Ti proteggerò sempre Luna mia. Che la vita le sorrida sempre.

Come già anticipato, sono cambiate alcune cose dopo la nascita della piccola Luna Marì. Tutti sono a conoscenza del fatto che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non stanno più insieme e i due hanno deciso di prendere strade diverse.

Mentre il modello ha ritrovato la serenità al fianco della sua nuova fidanzata Giulia Tordini, la showgirl argentina ha avuto un ritorno di fiamma con il ballerino e conduttore Stefano De Martino. Dopo continui tira e molla sembra che i due abbiano ritrovato la serenità e vivono insieme la loro vita accanto a Santiago e alla piccola Luna Marì.