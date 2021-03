Lutto a Uomini e Donne, il cavaliere muore a 46 anni

In queste ore un lutto ha colpito il programma di Canale 5 Uomini e Donne. Fabio Donato Saccu è morto a soli 46 anni a causa di un brutto male. Il geometra di Ponderano, in provincia di Biella, non ce l’ha fatta e si è spento a causa di un tumore che non gli ha lasciato scampo.

L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Fabio Donato Saccu si è spento all’età di 46 anni. L’uomo da tempo lottava contro un tumore che non gli ha lasciato via d’uscita. Nel programma di Maria De Filippi, il geometra della provincia di Biella trovò l’amore con Lisa Leporato, tanto da lasciare il programma insieme a lei.

Fabio Donato e Lisa si conobbero all’interno del programma, dopo la fine di una frequentazione di lei andata male. In quell’occasione, infatti, la donna stava pensando di abbandonare il programma quando la vita le offrì una seconda possibilità.

Conobbe, quindi, Fabio Donato e da quel momento in poi i due non si sono più lasciati. Abbandonarono insieme lo studio di Uomini e Donne per poi ritornare nel 2015 con un momento molto emozionante. Infatti, Fabio Donato lasciò il segno per l’emozionante proposta di matrimonio fatta all’amata Lisa, proprio all’interno della trasmissione che li ha fatti incontrare.

Successivamente, la relazione tra i due continuò lontano dalle luci dei riflettori e insieme ai loro affetti più cari, fino ad oggi. Così Lisa ha salutato per l’ultima volta il suo amore, pubblicando una foto che li ritrae insieme a cui ha fatto seguire una breve didascalia:

Ti ricorderò sempre così.

Purtroppo ha perso la sua battaglia contro il cancro Fabio Donato. Tra oggi e domani sarà possibile dare l’ultimo saluto all’uomo, nel rispetto delle norme anti-Covid.

L’intera comunità di Ponderano è in lutto e si stringe al dolore dei familiari. I funerali verranno celebrati venerdì 26 marzo nella chiesa di Ponderano alle ore 9:30. Oggi, invece, dalle ore 18:00 ci sarà una veglia di preghiera per ricordare il geometra prematuramente scomparso.