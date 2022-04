È appena giunta la tristissima notizia, l’attrice Catherine Spaak si è spenta all’età di 77 anni.

Era diventata famosa in Italia negli anni ’60, conquistando il cuore del mondo del cinema e della televisione. Catherine Spaak era malata da tempo e due anni fa era stata anche colpita da un’emorragia cerebrale.

Proprio lei aveva rilasciato un’intervista al programma Oggi è un altro giorno, nella quale aveva spiegato le sue condizioni di salute fino a quell’ottobre del 2020.

Ho avuto un’emorragia celebrale, ho perso la vista e non riuscivo a camminare. Ora né rido, prendo le cose con leggerezza.

La notizia si è diffusa nelle ultime ore e non ci sono ancora dettagli precisi sulla causa della morte della famosissima attrice e conduttrice.

Chi era Catherine Spaak

Catherine Spaak è nata in Belgio il 3 aprile del 1945, ma ha trascorso gran parte della sua carriera in Italia, dove è diventata una vera e propria star a partire dagli anni ’60.

Tra i suoi lavori più celebri, ricordiamo: Circle of Love di Roger Vadim, L’uomo, la donna e il denaro con Marcello Mastroianni, L’incredibile esercito di Brancaleone, Adultery Italiano Style, Hotel, Il diario di un operatore telefonico, La gatta a nove code, Miele di donna, Take a Hard Ride, My Darling Slave e Storia di una suora in clausura.

Nel 2007 ha partecipato anche all’edizione di Ballando con le stelle e nel 2015 al reality L’isola dei famosi.

Catherine Spaak si è sposata per ben quattro volte. Prima, negli anni ’60, con l’attore Fabrizio Capucci, che ha conosciuto sul set de La voglia matta. Dal loro amore è nata la prima figlia dell’attrice, Sabrina.

Negli anni successivi, dal 1972 al 1979, si è sentimentalmente legata Johnny Dorelli, che l’ha resa madre de figlio Gabriele.

Nel 1993 si è sposata con un architetto di nome Daniel Rey. Il suo ultimo marito, con il quale si è legata nel 2013, è stato Vladimiro Tusiellie.