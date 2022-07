L.Q. Jones, noto attore, si è spento a 94 anni per cause naturali, nella sua abitazione. La notizia è stata confermata dal nipote

Si è spento all’età di 94 anni, il noto attore L Q Jones, conosciuto in particolar modo per le sue interpretazioni in famosi film western.

A confermare la spiacevole notizia, è stato il nipote Erté deGerces. Quest’ultimo ha spiegato che l’uomo si è spento nella sua abitazione sulle colline di Hollywood, per cause naturali.

L’attore, originario del Texas e nato il 19 agosto del 1927, ha raggiunto il successo nel 1955, grazie al film Prima dell’uragano. Nei successivi anni, ha ottenuto diversi ruoli in film western come il Mucchio selvaggio o Pat Garrett e Billy Kid. Ha lasciato il mondo dello spettacolo nel 2006, data in cui ha interpretato il suo ultimo ruolo in Radio America.

Tra gli altri film noti, nei quali è stato seguito ed apprezzato, ricordiamo: Sierra Charriba, La ballata di Cable Hogue, Casino, The Patriot, The Mask of Zorro, Major Dundee, The Wild Bunch.

La vita di L Q Jones

L Q Jones è rimasto orfano di madre in tenera età. La donna è morta in un tragico incidente d’auto. Si è arruolato nella Marina degli Stati Uniti dal 1945 al 1946, in seguito ha frequentato il Lamar Junior College e il Leon Morris College, in Texas. Ha continuato poi gli studi in legge, economia e giornalismo all’Università del Texas. Prima di dedicarsi alla sua più grande passione, quella della recitazione, ha lavorato come cabarettista e si è dedicato a sport come baseball e football.

L’attore ha anche diretto, prodotto e scritto la sceneggiatura del film di fantascienza a Boy and His Dog del 1975.

Non si conosce molto della sua vita privata, era un metodista praticante e un repubblicano registrato. Lascia nel dolore i suoi tre figli, Randy McQueen, Steve Marshall e Mindy McQueen. Si è spento all’età di 94 anni, per cause naturali, nella sua casa a Hollywood Hills.

La notizia si è rapidamente diffusa, lasciando dolore e tristezza nel mondo del cinema e della televisione. Numerose le foto dell’attore che in queste ultime ore stanno impazzando i social network, accompagnate da ricordi e messaggi di addio.