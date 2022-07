Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, a North Charleston, nella Carolina del Sud, si è verificato un incidente che ha spezzato la vita di Alexander Jennings. Aveva solo 22 anni ed era noto per essere la controfigura di Chase Stokes, l’attore protagonista di Outer Banks, una serie tv presente sulla piattaforma digitale Netflix.

L’incidente si è verificato a Sol Legare Road, vicino a Crovet Drive a North Charleston, nella Carolina del Sud. Intorno alle 2:30 della notte tra lunedì e martedì scorso, l’ufficio dello sceriffo della Contea ha ricevuto una chiamata da un testimone che aveva assistito alla tragica scena di un incidente.

Stando a quanto riportato dall’uomo, una vettura guidata da un pirata della strada ha investito a velocità piuttosto sostenuta un pedone per poi fuggire via senza prestare soccorso. Pochi istanti dopo, un’altra vettura è transitata ed ha colpito una seconda volta il ragazzo investito. Anche la seconda vettura è poi fuggita via.

Sul posto sono subito intervenute le volanti della polizia e le ambulanza con a bordo i soccorritori medici. Questi ultimi hanno caricato il ragazzo e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale della Medical University of South Carolina, dove però è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo.

Chi era Alexander Jennings

Poche ore più tardi, l’ufficio dello sceriffo ha pubblicato una nota nella quale si rendeva nota l’identità della vittima dell’incidente.

Il Sig. Jennings è morto il 5 luglio 2022 alle 3:12 presso la Medical University of South Carolina a seguito di una collisione tra automobile e pedone, dove Jennings era il pedone.

Alexander Jennings era noto per il suo ruolo di controfigura in uno degli show più seguiti di Netflix, la serie intitolata “Outer Banks“. In alcune scene sostituiva l’attore protagonista Chase Stokes, che sui social si è mostrato incredibilmente addolorato per la sua morte.

Molto toccante il messaggio di cordoglio per l’attore apparso sulla pagina dell’agenzia di Kimmie Stewart Casting, che curava la sua immagine.