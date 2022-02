Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Frank Pesce che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre attore di Top Gun e Beverly Hills Cop è venuto a mancare. A darne l’annuncio è stata la sua compagna. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Frank Pesce. Il celebre attore di Top Gun e Beverly Hills Cop è morto all’età di 75 anni. Il decesso è avvenuto presso Burbank, in California. Il celebre personaggio televisivo è venuto a mancare a seguito di complicanze dovute alla demenza senile.

Senza alcuna ombra di dubbio, Frank Pesce era uno degli attori più amati e stimati all’interno del mondo del cinema. Purtroppo, durante la giornata del 6 febbraio 2022 l’uomo è morto a causa di problemi di salute.

A dare il triste annuncio è stata la sua compagna Tammy Scher attraverso “Deadline” con queste parole:

Non ho mai conosciuto un uomo come lui. Frank era sempre divertente, intrigante e affascinante. Non aveva paura di avvicinarsi a nessuno e di fare immediatamente conoscenza.

Secondo quanto racconta “Deadline” l’epitaffio del celebre attore potrebbe essere “Fanno film su ragazzi come me”. Tale frase è stata pronunciata dall’attore nel film dedicato alla sua ribalta come attore. Tuttavia è stato il produttore cinematografico David Pernut a raccontare il motivo collegato a questa scritta:

Avevo venduto la storia della vita reale di Frank alla United Artist e assunto George Gallo (poi regista del film, ndr) per la sceneggiatura, solo per scoprire che Frank aveva venduto i diritti esclusiva sulla sua vita a Don Simpson della Paramount allo stesso tempo.

Frank Pesce: la carriera

Frank Pesce è nato l’8 dicembre nell’anno 1946. La sua carriera ha inizio negli anni settanta quando ha debuttato in tv cimentandosi in piccoli ruoli nelle fiction come per esempio “Policy Story”. L’apice del suo successo è stat raggiunto con Beverly Hills Cop. In seguito è entrato a fare parte del cast di Top Gun con Tom Cruise.