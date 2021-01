Un grave lutto ha colpito il mondo del cinema, nei giorni scorsi. L’attrice Jessica Campbell, ha perso la vita a soli 38 anni, mentre era a casa della madre. Le forze dell’ordine hanno disposto l’autopsia sul suo corpo, ma i risultati non sono stati ancora resi noti dai media locali.

CREDIT: FACEBOOK

Un evento tragico, che ha sconvolto moltissime persone. Infatti alcuni suoi colleghi, quando sono venuti a conoscenza della scomparsa, hanno voluto pubblicare un messaggio per salutarla un’ultima volta.

Jessica Campbell aveva solamente 38 anni. La cugina, Sara Wessling, ha dato la conferma della triste notizia ed alcuni suoi amici hanno deciso di creare una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe.

Lo scopo è proprio quello di poter aiutare il marito David, a crescere il loro bambino Oliver, di 10 anni. L’attrice poco tempo dopo aver iniziato a recitare, ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e di dedicarsi alla medicina alternativa olistica.

In base a ciò che ha raccontato la cugina, la sua tragica ed improvvisa morte è avvenuta nella mattinata del 29 dicembre 2020. La donna subito dopo aver terminato di lavorare, si è recata a casa della madre.

Pochi minuti dopo il suo arrivo nell’abitazione, è andata in bagno ed è proprio a quel punto che ha perso i sensi. La signora ha avvisato in fretta i soccorsi, ma nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Jessica quel giorno, aveva sintomi simil-influenzali, ma era sicura di non aver contratto il Covid-19.

La carriera di Jessica Campbell

Ha iniziato a recitare nel 1992, nel film In The Best Interest Of The Children. Subito dopo, nel 1999, è apparsa nel film Election. Inoltre, nella sua breve carriera, ha recitato anche con Dermot Mulroney e Gleen Close.

Qualche anno dopo, Jessica ha deciso di lasciare la recitazione per sempre, per dedicarsi alla medicina olistica. L’attrice Reese Whiterspoon, per ricordare la sua collega ed amica, che si è spenta troppo presto, ha voluto pubblicare un messaggio su Twitter. Ha scritto: