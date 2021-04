Un grave lutto ha colpito il mondo della musica nei giorni scorsi. Purtroppo il famoso cantante Patrick Juvet è stato trovato senza vita, nella sua abitazione a Barcellona, dove si era trasferito poco tempo fa. Gli inquirenti ora stanno cercando di capire il motivo dietro il suo tragico ed improvviso decesso.

Un evento tragico, che ovviamente ha scosso migliaia di persone. In molti sul web, quando sono venuti a conoscenza della drammatica notizia, hanno pubblicato un messaggio per poterlo ricordare.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media, il dramma si è consumato pochi giorni fa. Il cantante nato in Svizzera, nel 1950 si era trasferito a Barcellona da pochi mesi.

Tuttavia, le sue condizioni di salute sembravano essere molto buone. A dare la conferma della sua triste scomparsa, è stato proprio il suo agente Yann Ydoux. In un messaggio sui social, ha scritto:

Purtroppo devo informare tutti della tragica perdita del cantante Patrick Juvet. Lo avevo sentito solamente tre giorni fa e mi sembrava in forma, proprio come sempre.

Le forze dell’ordine e i sanitari intervenuti, al momento non hanno ancora chiarito la causa che ha portato alla sua tragica scomparsa. Infatti da ciò che hanno riportato alcuni media, sembrerebbe che è stata disposta l’autopsia sul suo corpo. Questo esame potrà dare delle risposte più precise agli inquirenti e ai suoi familiari.

La carriera di Patrick Juvet

Il cantante è molto conosciuto proprio per la sua brillante carriera, iniziata nel 1972, anno in cui ha inciso il suo primo album. Prima di questa svolta, ha anche firmato un contratto ed ha lavorato come modello per diverso tempo.

Alla fine degli anni 70 ha inciso I Love America e Lady Night. Due brani che sono diventati molto famosi in tutto il mondo ed infatti da quel momento, ha avuto molto successo.

Verso la fine della sua carriera, ha avuto un periodo molto buio. Ha iniziato a soffrire di dipendenza dall’alcol e anche di depressione. Quando ne era finalmente uscito, nel 2005, aveva deciso di pubblicare una sua biografia, intitolata “Led blues au coeur: Souvenir!”