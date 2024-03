Si è spento per sempre, all’improvviso, a soli 47 anni, dopo aver festeggiato il suo compleanno. Teo Segale era un noto musicista milanese, che da vent’anni regalava emozioni a tutti ed era il fondatore dei locali Santeria. È stato colpito da un infarto improvviso nella notte.

Aveva appena festeggiato il suo compleanno, la notizia della sua dipartita ha spezzato il cuore di tantissime persone. Come una persona che ha appena festeggiato un anno in più, va a dormire e non si sveglia più? È una di quelle domande che mai troverà una risposta.

La carriera di Teo Segale è iniziata grazie al suo lavoro come ufficio stampa per la Spingo, l’agenzia discografica che hai poi usato per promuovere tante etichette discografiche in Italia, come Warp, PIAS o Century Media Records.

Amava la musica, ma soprattutto amava scoprire cose nuove. Voleva scoprire nuovi talenti nella stand up comedy. Collaborava con le radio, organizzava i concerti, gli eventi, insomma Teo era una figura molto conosciuta e stimata e la notizia della sua improvvisa scomparsa, ha lasciato dolore e sgomento.

Numerosi i messaggi inviati alla famiglia e i post strazianti condivisi sui social network, pubblicati da tutti coloro che gli volevano bene e che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta con parole d’amore.

Hai lasciato un dramma nel dramma amico mio, un dramma di una vita spezzata troppo presto, in cui ci mancherà tutto di te, TUTTO. Un dramma di un padre, il tuo, che ha perso un figlio troppo presto e così non va bene Teo, NO… così non si fa! E poi il dramma di una compagna, Rita, di cui quasi nessuno o pochissimi stanno parlando e a cui ora, domani e nei prossimo mesi, dovremmo portare il nostro aiuto. Sono a pezzi ma sono anche tanto arrabbiato, non è giusto! Mancherai tantissimo.

