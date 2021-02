Lutto nel mondo della musica, se ne va una leggenda. Il cantautore era malato di Covid-19

Il mondo della musica piange la scomparsa del noto cantautore Andrea Lo Vecchio. L’uomo, di 78 anni, era malato di Covid-19. Un lutto che ha colpito il panorama musicale italiano che piange, appunto, la morte dell’uomo. Ricordiamo che il noto cantautore, nel corso della sua lunga carriera, ha avuto la possibilità di collaborare con i più grandi artisti della musica italiana.

Lutto nel panorama musicale italiano. A 78 anni ci lascia Andrea Lo Vecchio, noto cantautore che ha avuto la possibilità di collaborare con i migliori artisti del nostro panorama musicale. Possiamo ricordare, infatti, la sua impronta nel brano ‘Luci a San Siro’ di Roberto Vecchioni.

Per l’occasione, infatti, Andrea Lo Vecchio contribuì alla musica del brano ma anche a far conoscere l’artista nel panorama della musica italiana. Non manca il ricordo dei colleghi. E tra questi, non è mancato quello di Antonella Clerici.

La carriera di Andrea Lo Vecchio

Riguardo la carriera del noto cantautore, possiamo dire che l’uomo esordisce da giovanissimo nel mondo discografico. Ha la possibilità di incidere i primi singoli all’età di vent’anni. E con uno dei suoi brani, ‘Dorme la città’, partecipa al Festivalbar del 1964.

Nel frattempo, Andrea Lo Vecchio fa anche investimenti e apre a Milano un locale di cabaret, chiamato ‘Le Clochard’. La svolta arriva nel 1965 quando partecipa al Cantagiro. Ed è in questo stesso anno che inizia una collaborazione con Roberto Vecchioni. I due contribuiscono alla creazione di brani, come ‘Donna Felicità’ che ha venduto un milione e mezzo di copie in tutto il mondo.

La collaborazione tra i due cantautori continua nel tempo tanto che i due arrivano a scrivere per i più grandi della musica italiana. Tra questi possiamo citare Fausto Leali, Ornella Vanoni, Gigliola Cinquetti, Mal e moltissimi altri. Inoltre, a partire dagli anni settanta comincia a scrivere e ad interpretare sigle musicali di anime giapponesi.