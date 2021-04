Lutto nel mondo della spettacolo: morto il noto attore e regista

Un lutto ha colpito in queste ore il mondo dello spettacolo. Il noto attore e regista, Gianni Colajemma, si è spento all’età di 62 anni. L’uomo, già da tempo malato a causa di un tumore al sangue, ha contratto il coronavirus. Le conseguenze delle due patologie non hanno lasciato scampo all’uomo, le cui condizioni si sono aggravate fino alla giunta morte.

L’attore e regista barese Gianni Colajemma è scomparso all’età di 62 anni a causa del Covid-19. L’uomo, inoltre, era malato da tempo a causa di un tumore al sangue che aveva scoperto da circa due anni. In coma farmacologico dai primi giorni di aprile le sue condizioni non sono mai migliorate fino all’avvenuta morte.

Si è spento a Bari, la città in cui Gianni Colajemma è sempre rimasto e dalla quale non si è mai separato. Nonostante il triste periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, lo scorso febbraio l’attore era salito sul palco del teatro della sua città, il Piccinini, in cui gli artisti in scena erano ripresi da telecamere. Infatti, aveva aderito al progetto Palcoscenico che sarebbe andato in onda in televisione prossimamente.

La morte di Gianni Colajemma rappresenta un lutto non solo per il mondo dello spettacolo ma anche per la sua città Bari alla quale era molto legato e da cui non si è mai separato.

Tanto che nel 2006 fu regista del corte storico di San Nicola insieme ai suoi colleghi, Antonio Minello e Mimmo Mongelli. Forte è stato il ricordo del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha dedicato all’uomo dolci parole su Facebook.