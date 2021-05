Lutto per Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, l’addio sui social: “Ciao Ado, riposa in pace”

Morta la sua ex moglie Adonella Colonna di Paliano, Nicola Carraro la ricorda sui social

In queste ultime ore Nicola Carraro ha condiviso la notizia di un grave lutto che lo ha colpito. La sua ex moglie, Adonella Colonna di Paliano, è scomparsa. Il marito della nota conduttrice Mara Venier ha pensato di ricordare la donna sui social dedicandole un dolce messaggio.

L’ex moglie di Nicola Carraro, Adonella Colonna di Paliano, è venuta a mancare. A condividere la triste notizia è stato proprio il marito di Mara Venier il quale, tramite social, ha ricordato l’ex moglie rivolgendole l’ultimo saluto. Adonella era una delle ultime discendenti della dinastia di Paliano e insieme a Nicola Carraro aveva avuto tre figli: Gerò, Giada e Ginevra.

Nicola ha pensato di ricordare la sua ex moglie sulla sua pagina Instagram, rivolgendole l’ultimo saluto. Sotto lo scatto condiviso dal marito di Mara Venier, l’uomo ha accompagnato una breve didascalia:

Ciao Ado, riposa in pace.

Nonostante il triste annuncio, non si conoscono le cause che hanno provocato la scomparsa della donna. Dopo la condivisione della triste notizia, sono stati molti coloro che hanno inviato all’uomo messaggi di affetto e di condoglianze per la scomparsa dell’ex moglie.

Lutto per Nicola Carraro, l’amore con Adonella Colonna di Paliano e con Mara Venier

Nicola Carraro è stato sposato con Adonella Colonna di Paliano dal 1963 al 1980. Dal loro amore sono nati tre figli: Gerò, l’ex compagno della nota conduttrice Simona Ventura, Giada e Ginevra. L’ex moglie di Nicola Carraro ha sempre vissuto lontana dai riflettori e riguardo la sua vita privata non si conoscono molte informazioni.

Il 28 giugno del 2006 Nicola Carraro ha sposato la sua attuale moglie Mara Venier. I due si amano alla follia e sui social non perdono occasione per dimostrare il forte e speciale legame che li tiene uniti. Riguardo la nascita del loro amore, Mara Venier in una vecchia intervista ha dichiarato: