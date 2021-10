In un’intervista rilasciata al giornale ‘Point De Vue’ Alberto di Monaco si è mostrato fiducioso e ottimista riguardo le condizioni di salute di Charlene di Monaco. Stando alle parole del Principe, è sempre più vicino il ritorno a casa della principessa. Nelle scorse ore, però, un lutto ha colpito Charlene. La principessa, infatti, ha annunciato sui social la scomparsa dell’amato cagnolino.

Ai momenti di grande felicità dovuti dalla notizia del suo imminente ritorno a casa si stanno alternando momenti di grande tristezza per Charlene di Monaco. La principessa nelle scorse ore ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un doloroso post a causa della scomparsa del suo amato cagnolino.

Stando alle notizie circolanti, pare che il fedele amico a quatto zampe della principessa Charlene sia stato investito da un’auto. Inutili si sono rivelati i vari tentativi di portare in salvo il quattro zampe, andato via per sempre lasciando un dolore immenso alla sua fedele compagna umana.

Queste sono state le parole con cui Charlene di Monaco ha voluto annunciare sui social la scomparsa dell’amato cagnolino:

Il mio piccolo angelo è morto ieri sera, è stato investito. Mi mancherai tantissimo, riposa in pace.

Charlene di Monaco verso il ritorno a casa

Come già scritto, sembra ormai essere sempre più vicino il ritorno della principessa Charlene a casa. Ricordiamo che la principessa è stata costretta a stare in Sudafrica per mesi a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica che l’ha colpita lo scorso marzo. Durante questi mesi alle notizie sulle condizioni di salute della principessa si sono alternate quelli riguardo la crisi matrimoniale con il principe Alberto.

Nell’intervista rilasciata ‘Point De Vue’, il principe Alberto ha mostrato tutto il suo ottimismo e la sua felicità per il rientro in patria della principessa Charlene. Stando alle sue parole, non c’è ancora una data precisa riguardo il ritorno di Charlene nel Principato di Monaco. Tuttavia, il rientro a casa della Principessa potrebbe avvenire prima del 19 novembre.