Lutto per Claudio Baglioni. Nel corso degli ultimi giorni il celebre cantautore ha perso una persona a lui molto cara. Lui stesso ha deciso di riportare la triste notizia sui social tramite cui ha espresso tutto il suo cordoglio. Numerosi sono stati i commenti dei fan che si sono uniti al dolore del cantante. Ecco tutti i dettagli.

Claudio Baglioni ha annunciato a tutti i suoi fan di aver perso una persona molto cara a lui. L’uomo in questione è Antonio Coggio, uno storico collaboratore e amico del celebre artista. Soprannominato dai più stretti anche Tonino, l’uomo si è spento il 19 di ottobre all’età di 82 anni.

Baglioni ha annunciato la scomparsa del suo amico storico tramite il suo profilo Instagram. Il cantautore ha espresso tutta la sua tristezza ed il suo dolore per il triste accaduto. Queste sono le parole con cui ha salutato Antonio Coggio:

Ti saluta e ti abbraccia un’ultima volta, quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia.

Antonio Coggio: chi è il collaboratore di Claudio Baglioni

Antonio Coggio è conosciuto per essere uno storico amico e collaboratore di Claudio Baglioni. L’uomo è nato a Savona il 16 maggio 1939. Ha conseguito gli studi musicali presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. In seguito ha frequentato la “scuola genovese” ed ha lavorato come tastierista per Gino Paoli.

Nell’anno 1970 ebbe inizio la collaborazione di Tonino con il cantautore, durata poi un lunghissimo periodo di tempo. Struggenti sono le parole con cui il cantante ha deciso di dare il suo ultimo saluto all’uomo. Tuttavia, numerosi sono i commenti di sostegno e conforto degli utenti che possiamo leggere sotto al suo post.