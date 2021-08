Ancora un lutto nel mondo della televisione, si è spenta l’attrice Una Stubbs. Ad annunciare la triste notizia sono stati i suoi tre figli. Christian Henson, Joe e Jason Gilmore hanno scritto:

Mamma oggi è morta in silenzio circondata la sua famiglia a Edimburgo. Chiediamo privacy e comprensione in questo momento triste e difficile.

Anche la manager della nota attrice, ha voluto lasciare un pensiero dopo la tremenda notizia:

Siamo estremamente tristi di aver perso un’attrice meravigliosa, la cui carriera cinematografica e teatrale durata oltre 50 anni è stata estremamente varia. Carriera varia da Till Death Us Do Part a Sherlock, così come le memorabili interpretazioni a West End, all’Old Vic, alla Donmar Warehouse, allo Sheffield Crucible e al National Theatre. Perdiamo anche un’amica dannatamente divertente, elegante, aggraziata e gentile. Era anche un’artista molto rispettata. Ci mancherà enormemente e la ricorderemo sempre.

Chi era Una Stubbs

Una Stubbs si è spenta a 84 anni dopo un’illustre carriera. È stata un attrice, personaggio televisivo e ballerina inglese apparsa in tv e in teatro. È diventata famosa dopo essere apparsa nel film Summer Holiday del 1963. Nei successivi anni ha interpretato Rita Rawlins nella sitcom Till Death Us Do Party. Famosa anche per aver interpretato la padrona di casa di Sherlock Holmes, la signora Hudson.

Si è sposata con l’attore Peter Gilmore nel 1958. Insieme hanno adottato un figlio: Jason. Dopo il divorzio nel 1969, Una Stubbs si è sposata con l’attore Nicky Henson, dal quale ha divorziato nel 1975, mantenendo un buon rapporto. I due hanno avuto due figli: Christian Henson e Joe Henson. Il primo è oggi un noto compositore, mentre il secondo un musicista.

Si è spenta nella sua casa di Edimburgo il 12 agosto 2021, all’età di 84 anni, dopo mesi di problemi di salute.

Il mondo dello spettacolo saluta un’altra importante figura, che lascerà per sempre un vuoto nel cuore di tutti i suoi numerosissimi fan e dei suoi colleghi.