Lutto per Gianluca Grignani, l’annuncio social spiazza tutti: “Ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero”

In queste ore il mondo della musica italiana è stato colpito da un grave lutto. All’età di 80 anni ci ha infatti lasciato Alberto Radius, chitarrista e produttore discografico, nonché amico di molti artisti. Inutile dire che la notizia ha fatto cadere nello sconforto più totale molti cantanti. Tra i tanti, Gianluca Grignani che sui suoi profili social ha scritto per l’uomo una dolcissima dedica.

Il mondo della musica e dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di Alberto Radius. La notizia della morte del produttore è stata resa pubblica questa mattina e si è rivelata un vero e proprio colpo al cuore per Gianluca Grignani. L’artista, infatti, ha definito l’uomo come un suo mentore.

Il cantante e Alberto Radius erano legati da un rapporto di profondo affetto e stima reciproca; per questo motivo Gianluca Grignani ha voluto dare l’ultimo saluto al suo mentore scrivendo delle commoventi parole.

Questo è quanto scritto dall’artista qualche ora fa sulle sue pagine social:

Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita. I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di “Quando ti manca il fiato”… ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero.

E, continuando, Gianluca Grignani ha concluso:

Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d’ispirazione… ciao Alberto! Tuo Gian.

In seguito al messaggio scritto dall’artista, sono stati molti coloro che hanno commentato le sue parole con messaggi di affetto e vicinanza.

La notizia della scomparsa di Alberto Radius è stata annunciata questa mattina dalla famiglia dell’artista. Ricordiamo che il chitarrista si è spento in seguito ad una lunga battaglia contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo.