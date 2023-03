Grave lutto per Pio D'Antini, del due Pio e Amedeo, purtroppo il papà è morto a causa di una malattia

Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito il comico Pio D’Antini, del duo Pio e Amedeo,. Il papà purtroppo ha perso la vita a causa di una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Il figlio per ricordarlo e anche per parlare dei suoi insegnamenti, ha scritto un lungo post sui social.

Da quando la notizia si è diffusa sono davvero tante le persone che hanno voluto commentare il messaggio, con parole di affetto e vicinanza per l’uomo.

L’attore nella giornata di sabato 18 marzo si è trovato a fare i conti con un lutto davvero importante. Purtroppo proprio come lui ha scritto nel messaggio, ha perso un pilastro per la sua vita:

Ciao papà… Ciao Amore Mio… Hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente. In questo giorno così triste per noi, vorrei dirti solo grazie.

Grazie perché mi hai messo al mondo, grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giorno con infinita saggezza, grazie perché mi hai insegnato la lealtà, sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi.

Il ricordo di Pio D’Antini con il suo papà

Il comico per dire per sempre addio al suo papà, ha scelto di pubblicare una foto con lui e con il fratello. Ci ha tenuto inoltre, a far notare a tutti la somiglianza tra lui e il signore. Infatti alla fine del post ha scritto:

Dicono che io sia quello che ti somiglia di più… ne vado fiero Pa! Da oggi noi tutti, avremo un angelo che da lassù ci proteggerà. Fai buon viaggio Pa… Io, da parte mia, ogni volta che guarderò il cielo, troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla ‘al meglio’ come piaceva a te.

Ed è proprio lì che ti ritroverò. Ti amo vita mia, così mi hai detto mettendoti a nudo nel giorno di Natale, ti amo vita mia, fai buon viaggio e indicami sempre la retta via.

Ovviamente tanti personaggi dello spettacolo e non, hanno scelto di commentare questo post con parole di affetto e vicinanza, visto il grave lutto subito.