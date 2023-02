Un triste lutto ha colpito la città di Napoli. Il conosciuto attore e cabarettista Massimo Cannizzaro si è spento per sempre a causa di un brutto male.

Lo showman si era fatto conoscere da tutti durante la Pandemia. Grazie alle sue parodie, aveva fatto sorridere tutti, in un periodo in cui ne avevano davvero bisogno. “Don vincé” una parodia di “Don Raffaé” era stata perfino trasmessa da Striscia la Notizia.

Massimo Cannizzaro aveva lavorato anche per Radio Marte.

La notizia della sua scomparsa, ha gettato nello sconforto tantissime persone. Numerosi i messaggi apparsi sui social e pubblicati da coloro che hanno voluto salutarlo, ricordarlo per la sua simpatia e, soprattutto, ringraziarlo.

Era riuscito a cogliere il bello in un momento difficile, dando forza alle persone grazie alle sue battute. Aveva detto che tutto sarebbe tornato alla normalità e come ha sottolineato presidente de La Battaglia di Andrea, Asia Maraucci, aveva pienamente ragione. Ecco le sue tristi parole:

Durante il Covid Massimo ci faceva passare delle giornate spensierate. Addirittura una delle sue parodie l’abbiamo fatta insieme, Bambola. Ci diceva che sarebbe passato tutto e tutto sarebbe ritornato normale. Aveva pienamente ragione. Il Covid è passato, ma un brutto male ha portato via lui. Non lo dimenticheremo mai.

Un brutto tumore non gli ha lasciato scampo. Nonostante la sua lotta, Massimo Cannizzaro ha sempre trovato il modo di sorridere e contagiare tutti coloro che lo circondavano. Oggi, di lui tutti hanno un ricordo bellissimo, che custodiranno per sempre nel cuore.

Tra i tanti post apparsi sui social, si legge:

QUELLE NOTIZIE CHE NON VORRESTI MAI AVERE. CI HA LASCIATO L’AMICO SHOWMAN Massimo Cannizzaro.

L’ultima volta che mi hai risposto è stato a settembre, poi il nulla. Telefono sempre irraggiungibile, avevamo capito io e Francesca Aiello che ci fosse qualcosa che non andasse. Leggo su fb che oggi ci hai lasciato, stavi lottando come un leone, mi dicesti che non avresti mollato, ma quel male maledetto è ritornato più forte e nulla hai potuto. Siamo devastati, adesso hai finito di soffrire amico mio. TVB.