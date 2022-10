Lutto per Marica Pellegrinelli, la modella racconta l’atroce morte del suo cane: cosa è successo

Sono giorni di grande dolore e rabbia quelli che sta vivendo Marica Pellegrinelli. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha subìto un grave lutto sul quale si è sfogata duramente sui social. La modella piange la morte dell’amata cagnolina Atena, morta dopo aver ingerito un boccone avvelenato in strada. Scopriamo insieme cosa è successo.

Una morte davvero atroce quella che ha vissuto Atena, l’amica a quattro zampe di Marica Pellegrinelli. In seguito a quanto accaduto, la modella si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social in cui ha raccontato tutti i dettagli della morte della sua povera cagnolina.

Marica Pellegrinelli ha condiviso la foto della sua cagnolina Atena e allo scatto ha accompagnato le seguenti parole:

Lei è Atena. Una cucciola di poco più di un anno. È morta poco fa dopo dolori strazianti. Il veterinario l’ha ricoverata nell’arco di quindici minuti e sedata, è riuscito ad interrompere il dolore ma invano.

L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha poi raccontato che la cagnolina era a spasso con suo padre il quale ha assistito alla tragica scena. A riguardo, Marica Pellegrinelli ha scritto:

Mio padre e lei stavano facendo una passeggiata, era al cellulare con me, stavamo organizzando il compleanno di mia madre ma la telefonata cade. Atena ha mangiato un boccone avvelenato. Una dose di veleno che avrebbe ucciso un cavallo, che le ha immediatamente spappolato il pancreas.

Peccato che Atena non sia stata l’unica cagnolina ad aver vissuto questo tragico epilogo. Pare infatti che qualcuno si stia divertendo a mettere in giro bocconi avvelenati per i quattro zampe:

È la sesta vittima nel giro di un giorno, altri sei sono sopravvissuti con danni irreversibili. Nemmeno un cartello di allerta! Ci penserà mio padre ora, visto che la guardia forestale era già stata allertata!

La modella ha poi continuato: