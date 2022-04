Buon compleanno a Tomaso Trussardi, con Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti, in una foto pubblicata per ringraziare tutti per gli auguri, in un post dove lancia frecciatine all’ex moglie Michelle Hunziker. Dopo che lui ha pubblicato gli auguri per il compleanno di lei su Instagram, la conduttrice non ha fatto altrettanto. Gesto che lo stilista ha voluto sottolineare.

Ma andiamo per ordine. Tomaso Trussardi ha festeggiato il suo 39esimo compleanno. Il primo da single dopo che lo stilista si è separato dalla moglie Michelle Hunziker. Ovviamente sui social tanti colleghi, amici, fan hanno deciso di fargli gli auguri.

Tomaso ha festeggiato il suo compleanno alla prima del film di Laura Pausini, che si è svolta a Roma la sera del 6 aprile, presso l’Auditorium. Per lui una torta con le candeline da spegnere e un po’ di foto da scattare insieme a tutti gli altri ospiti presenti.

Pubblicando su Instagram uno scatto in cui spegne le sue 39 candeline, il festeggiato ha voluto ringraziare tutti per gli auguri. E poi ha scritto una frase che con tutta probabilità era diretta all’ex moglie. Mentre lui le aveva fatto gli auguri via social per il compleanno, lei non lo ha fatto. E non sappiamo se abbia preferito un messaggio privato, se forse si è completamente dimenticata o se lo ha fatto apposta:

Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi se n’è dimenticato.

Tomaso Trussardi con Marica Pellegrinelli, uno scatto singolare

Ma insieme a quella foto e a quella frase sibillina, ecco un altro scatto che ha fatto decisamente scalpore. Tomaso Trussardi si fa fotografare e pubblica lo scatto insieme a Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti che a sua volta è l’ex marito della sua ex moglie.

Insomma, un compleanno davvero particolare per lo stilista: anche questo scatto non passerà inosservato!