Il cantautore e tastierista Roby Facchinetti ha salutato sui social una figura importante per i Pooh: si è spento per sempre Dumbo

Lutto per Roby Facchinetti, il tastierista e voce dei Pooh ha annunciato la perdita sul suo profilo social, pubblicando un triste messaggio d’addio.

È scomparsa una delle figure più importanti per la famosa band, un punto di riferimento per tutti i componenti. Dumbo è morto in modo improvviso, dopo un lungo periodo di sofferenza, come ha spiegato lo stesso Facchinetti nel suo commovente post Instagram.

Caro Dumbo, sei stato per 25 anni un collaboratore, ma soprattutto amico di noi Pooh, prezioso e indispensabile con una generosità infinita. Te ne sei andato improvvisamente dopo un lungo periodo di sofferenza e mi auguro che ora tu possa vivere in una eterna serenità. Siamo molto vicini, in questo momento doloroso alla moglie Tiziana e alla figlia Jennifer. Buon viaggio, nostro indimenticabile Dumbo. Roby, Giovanna e figli.

Recentemente, Roby Facchinetti è stato ospite a Domenica In, in studio è stata organizzata per il cantautore una festa di compleanno. Presenti anche i suoi memorabili colleghi, insieme ai quali ha suonato per anni la musica dei Pooh. E come non rivolgere un pensiero al batterista Stefano D’Orazio, morto a 72 anni nel 2020.

Una notizia che aveva sconvolto la band e l’intero mondo della musica. Arrivata pochi giorni dopo la scomparsa di Gigi Proietti.

Anche in quell’occasione, Roby Facchinetti aveva pubblicato un post straziante, per salutare il suo grande amico e omaggiare la sua memoria e la sua impronta che rimarrà per sempre impressa nella storia dei Pooh: