Madame Iena per una sera: il prezzo da capogiro del look della cantante

In una puntata de Le Iene andata in onda, Nicola Savino è stato affiancato nella conduzione da Madame. La cantante ha dimostrato di avere un grande talento non solo per la musica ma anche per la conduzione. I telespettatori più fedeli della trasmissione, catturati dallo scintillante look della rapper, si sono interrogati riguardo il prezzo dell’outfit sfoggiato. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Novità in casa Le Iene. A differenza degli altri anni, infatti, Nicola Savino non avrà più una partner fissa nella conduzione. Sul palco dello show firmato Italia 1, infatti, ogni settimana ci sarà una conduttrice differente. Questa settimana ad affiancare il noto conduttore è stata la cantante e rapper Madame che ha fatto molto parlare di sé non solo per il suo talento nella conduzione ma anche per il suo scintillante look.

Per inaugurare la sua prima esperienza da conduttrice, la cantante ha optato per il classico look tipico del programma caratterizzato da giacca e pantalone. In dettaglio, Madame ha scelto un pantalone nero a cui ha abbinato una giacca molto colorata.

Non sono comunque passati inosservati gli stivaletti che la rapper ha sfoggiato sul noto palco di Italia 1. Il classico look indossato dalla cantante ha incuriosito i telespettatori più fedeli del programma soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Tenetevi pronti perché l’outfit scelto dalla cantante per affiancare Nicola Savino nella conduzione de Le Iene ha un valore davvero da capogiro.

Per quanto riguarda la giacca c’è da dire che essa porta la firma di Versace ed ha un valore di ben 2944 euro. Sbirciando sul sito web della nota casa di moda, infatti, è possibile notare il valore da capogiro di tale indumento. Per tutti i curiosi, la giacca indossata da Madame è un modello della collezione Trésor de la Mer ed è leggermente oversize.

Come già anticipato, per quanto riguarda le calzature la rapper ha scelto di abbinare al look dei camperos a punta quadrata sotto i quali ha poi indossati dei calzini bianchi di spugna. Ad un certo momento dello show, infatti, la cantante si è sfilata le scarpe mettendo in evidenza i calzini.