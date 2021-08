Madame: l’outfit della serata di gala e il dettaglio che non è passato inosservato

Lei è una delle cantanti più amate del momento. Nonostante ciò sono state molte le polemiche in cui spesso è stata coinvolta. Stiamo parlando della nota cantante Madame. La rapper ha partecipato ad un evento di beneficenza con un outfit che di certo non è passato inosservato. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo look.

Madame nei giorni scorsi si è esibita ad un evento di beneficenza organizzato da Luisa Via Roma. Per l’occasione la cantante ha sfoggiato un look che non è passato inosservato agli occhi dei presenti. Il vestito firmato Versace, abbinato alle ciabatte di gomma, ha fatto molto parlare.

Non è la prima volta che Madame fa parlare di sé. Questa volta, però, nessuna polemica ha coinvolto la nota rapper. L’outfit che la cantante ha sfoggiato alla serata di beneficenza organizzata da Luisa Via Roma ha catturato l’attenzione dei numerosi presenti.

Madame per tale occasione ha sfoggiato un abito dorato firmato Versace. Sin da subito il vestito di Madame è stato al centro dell’interesse di molti soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Dovete sapere che l’abito sfoggiato da Madame in occasione della serata di beneficenza ha un costo davvero da capogiro.

In dettaglio, si tratta di un mini abito effetto rete in metallo che ha un costo di 4100 euro. Oltre all’abito, però, un altro dettaglio dell’outfit di Madame non è passato inosservato. Stiamo parlando delle ciabatte di gomma, firmate sempre dalla nota casa di moda, che hanno un costo di 350 euro.

Alla serata di gala, la rapper si è esibita cantando alcuni dei suoi più grandi successi. Anche in questa occasione, la cantante ha deciso di esibirsi cantando a piedi nudi. Riguardo la sua volontà di esibirsi scalza, di recente Madame ha dichiarato: