Maddalena Corvaglia, in che rapporti è oggi con Elisabetta Canalis? L’ex velina svela tutta la verità

Nella puntata di Verissimo che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 ci saranno molti ospiti. Tra i tanti, non è passata inosservata l’intervista che Maddalena Corvaglia ha rilasciato nel salotto di Silvia Toffanin. Qui l’ex velina si è messa a nudo rivelando molti aspetti della sua vita privata come, ad esempio, la fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state senza ombra di dubbio le veline più amate nella storia di Striscia la Notizia. Le due sono state legate per molto tempo da un legame di affetto e stima reciproca. Purtroppo però l’amicizia che ha da sempre legato le due ex veline è naufragata. Ma in che rapporti sono oggi le due? Maddalena Corvaglia ha cercato di rivelarlo a Verissimo.

L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, si è messa a nudo raccontando aspetti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. Tra questi non sono potute mancare le rivelazioni sulla fine del matrimonio con Stef Burns e, appunto, sulla fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis. Riguardo quest’ultimo retroscena Maddalena Corvaglia ha rivelato:

É stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando lo è lei. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile.

L’intervista dell’ex velina nel salotto di Silvia Toffanin è poi proseguita con alcune rivelazione che Maddalena ha fatto in merito alla fine del suo matrimonio con Stef Burns.

A riguardo, l’ex velina di Striscia la Notizia ha dichiarato:

La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto.

Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di chiedere a Maddalena Corvaglia in che rapporti è oggi con il suo ex marito. Alla domanda della padrona di casa, l’ex velina ha risposto con queste parole: