Continua a vomitare in modo incontrollabile, nonostante sia stata dimessa dall'ospedale e rimandata a casa: come sta Madonna

Come sta Madonna? Gli aggiornamenti sulla salute della pop star sono stati diffusi da Tmz, attraverso fonti vicine alla famiglia. La grande artista è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a casa, tuttavia non riesce ancora ad alzarsi e a riprendere i suoi numerosi impegni.

Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una grave infezione batterica e da quando è tornata nella sua abitazione, continua a vomitare.

Ha continuato a vomitare in modo incontrollabile da quando è stata dimessa dall’ospedale e l’infezione sta ancora devastando il suo corpo.

Il suo manager aveva fatto sapere, alcuni giorni fa, che Madonna è stata costretta a rinviare il tour previsto dal prossimo 15 luglio. Era entusiasta all’idea di far sognare il mondo intero, tuttavia ha bisogno di rimettersi in sesto e di superare anche questo ostacolo, prima di salire di nuovo sul palco.

Madonna avrebbe trascurato la sua salute

Per mesi si è dedicata solo al lavoro, è stata colpita da una strana febbre, che ha cercato di ignorare e tenere nascosta. E forse, secondo la fonte vicino alla famiglia, che ha rilasciato dichiarazioni a Tmz, sarebbe stato proprio il motivo che l’avrebbe portata a peggiorare in modo così drastico. L’infezione ha preso il sopravvento, debilitando il suo corpo e costringendola ad un ricovero in ospedale.

I medici si sono presi cura della pop star e dopo le dovute cure, l’hanno dimessa e rimandata a casa. Tuttavia non è ancora in grado di alzarsi e tornare a lavorare. Madonna continua a vomitare e a trascorrere le giornate nel suo letto. È troppo debole per rassicurare i suoi numerosissimi fan, che attendono con ansia un suo messaggio social.

Sono tantissimi i messaggi di affetto e di supporto che la star sta ricevendo da ogni parte del mondo. La preoccupazione è molta e si attende un aggiornamento positivo sulle sue condizioni di salute e sulla nuova data del tour.