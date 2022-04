Madonna irriconoscibile su Tik Tok: il viso della star spaventa i fan

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Madonna che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La celebre cantante è apparsa sui social con una delle sue innumerevoli provocazioni. In particolare, la donna ha pubblicato un video su Tik Tok in cui è irriconoscibile agli occhi di tutti i suoi fan. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

Senza alcuna ombra di dubbio, Madonna è una delle star più amate e stimate all’interno del mondo della musica. Di recente la cantante è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato un video su TikTok che è diventato virale nel giro di pochissime ore.

Tuttavia, non è la prima volta che Madonna sorprende tutti i suoi fan con le sue provocazioni. Per tanto, dopo aver mostrato la foto con il capezzolo in vista e quella in cui è apparsa con un enorme livido sulla gamba, adesso la star ha suscitato spavento a tutti i suoi followers.

La celebre cantante ha pubblicato un breve video su Tik Tok in cui è apparsa con il viso e le labbra gonfie e un’acconciatura inedita. Sotto le note della nuova versione di Frozen, la celebrità si è mostrata in primo piano mandando un bacio di fronte la telecamera.

Attualmente non sappiamo se l‘effetto delle labbra e il viso gonfio sia reale oppure potrebbe trattarsi solo di un filtro. Tuttavia una cosa è certa: Madonna, alla maggior parte dei suoi fan ha suscitato inquietudine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

Numerosi sono i commenti dei fan spaventati e preoccupati che si possono leggere sotto al post. Per esempio un utente rimasto attonito ha scritto: