Malika Ayane, sui social spuntano le foto con la figlia Mia e la somiglianza è impressionante

È una delle cantanti più stimate e apprezzate nel panorama della musica italiana. Stiamo parlando di Malika Ayane. La nota cantante, 36 anni, ha una carriera alle spalle molto varia e sicuramente ricca di soddisfazioni. Ma la sua vittoria più grande è senza dubbio sua figlia Mia, di 16 anni.

Malika Ayane nasce da padre marocchino e mamma italiana. La sua è stata una vita piena di sacrifici ma anche di grandi soddisfazioni professionali e personali. E in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Diva e Donna’, Malika Ayane si mette a nudo e si racconta.

Sempre molto riservata riguardo la sua vita privata, non tutti forse sanno che la nota cantante è mamma di Mia, di 16 anni. Come raccontato al giornale, Malika Ayane afferma:

Ho avuto una figlia da un uomo con cui ho vissuto per anni. Ci siamo conosciuti e innamorati, dopo venti giorni vivevamo insieme, dopo sei mesi ero incinta e non è andata. L’amore passionale l’ho avuto ed è finito, come finiscono milioni di storie.

Malika Ayane è diventata mamma giovanissima. Aveva 21 anni quando seppe di essere incinta di Mia. Da quel momento decide di crescere la figlia da sola. Queste sono state le parole a riguardo:

Mentre in un’intervista a Live-Non è la D’Urso, Malika Ayane ha dichiarato:

Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi. È anche quello che tento di insegnare a mia figlia Mia, che ha finalmente l’età per capire che una madre bislacca non è necessariamente una tragedia.