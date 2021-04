Malore in diretta tv per Massimo Giletti: “voglio arrivare almeno alle 22”

Nel corso degli ultimi giorni è accaduto un brutto episodio all’appuntamento fisso della domenica sera su La7. Un noto conduttore ha accusato un malore, lui stesso è apparso molto affaticato e visibilmente sudato. Stiamo parlando di Massimo Giletti, famoso per la sua conduzione di Non è L’Arena. Scopriamo insieme cosa è successo.

Spavento e tensione per Massimo Giletti durante la puntata del suo programma Non è L’Arena andata in onda domenica 18 aprile 2021. Durante la diretta tv, il conduttore piemontese si è sentito poco bene e lui stesso lo ha rivelato ai telespettatori del programma. Ecco le sue parole:

Voglio arrivare almeno alle 22.

Nel corso della sua carriera, Massimo Giletti non è la prima volta che accusa un malore in diretta tv. L’ultimo è accaduto proprio ieri sera, domenica 18 aprile mentre l’uomo stava conducendo il suo programma Non è L’Arena. Si tratta di un format molto lungo per la prima serata tv ed anche stressante per le varie tematiche che vengono trattate.

Chi è il conduttore Massimo Giletti

Massimo Giletti è nato a Torino ed inizialmente ha esordito come giornalista nell’anno 1988 nella redazione Mixer. Negli anni novanta è diventato noto come conduttore televisivo presentando i contenitori Rai2 Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri.

Nell’anno 2008 ha presentato le sue dimissioni all’Ordine dei giornalisti a seguito del quarto ordinamento disciplinare per commissione tra attività giornalistica e pubblicità. Per tanto, cosi come descritto dal codice deontologico, i giornalisti non possono venire meno ai requisiti di neutralità della professione. Nonostante ciò Massimo Giletti ha ottenuto di nuovo la tessera da giornalista nell’anno 2014.

Nell’anno 2017 il noto giornalista ha deciso di lasciare la Rai e passare a La7 dove attualmente conduce il programma Non è L’Arena. A seguito del lieve malore accusato ieri sera, Massimo Giletti è riuscito comunque ha proseguire la diretta tv in cui recentemente è stato trattato il caso Genovese.