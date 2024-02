Malore sul palco per Paolo Pierobon: soccorso dai medici seduti in platea

Attimi di paura nella serata di ieri, giovedì primo febbraio, al Teatro Sociale di Trento. L’attore Paolo Pierobon, impegnato come protagonista al debutto dello spettacolo “De Gasperi: L’Europa Brucia”, ha accusato un malore mentre era in scena ed è crollato sul palco. Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, che promuove l’evento, ha annullato le date previste nei prossimi giorni.

C’era grande attesa a Trento per il debutto dello spettacolo intitolato “De Gasperi: L’Europa Brucia”, portato in scena da artisti del calibro di Paolo Pierobon, Giovanni Crippa, Emiliano Masala, Livia Rossi e Francesco Maruccia, diretto da Carmelo Rifici e scritto dall’autrice trentina Angela Dematté.

Nel bel mezzo dello spettacolo, Pierobon, uno dei protagonisti, si è improvvisamente accasciato a terra in preda ad un malore. I primi ad intervenire sono stati quattro medici che fortunatamente si trovavano tra il pubblico, in attesa dell’arrivo dei soccorritori prontamente avvertiti dal personale del Teatro Sociale di Trento.

Lo spettacolo è stato ovviamente sospeso e tutti sono rimasti in apprensione nel cercare di capire in che condizioni si trovasse l’attore veneto classe 1967.

A fornire aggiornamenti a riguardo ci ha pensato il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, che si è occupato di promuovere e produrre l’evento. Sui propri canali social, l’associazione ha scritto:

Questa sera durante il debutto di ‘De Gasperi: l’Europa Brucia’, l’attore protagonista, Paolo Pierobon, ha avuto un malore ed è stato necessario sospendere lo spettacolo. L’attore si è ripreso, ed è in ospedale per accertamenti. Ringraziamo il pubblico per la comprensione e soprattutto i medici in sala, che si sono prontamente messi a disposizione oltre al servizio sanitario provinciale per il pronto intervento. A Paolo Pierobon il nostro abbraccio e un augurio di pronta guarigione.