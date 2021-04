Ecco lo scatto della rock insieme ad una probabile new entry

I Maneskin sono i vincitori del Festival di Sanremo 2021. La band è composta da quattro membri, primo fra tutti il frontman Damiano David. A lui si aggiungono poi Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. In queste ultime ore, però, uno scatto pubblicato sulla pagina Instagram della rock band ha incuriosito moltissimo i fan.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono i quattro ragazzi della rock band i Maneskin. Dopo la loro partecipazione ad X-Factor, la band ha avuto un successo incredibile e i con i loro brani la band è riuscita a scalare tutte le classifiche musicali. Inoltre, i Maneskin partecipano all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni. Tale brano ha fatto aggiudicare alla band la vittoria del festival.

Oggi, i Maneskin sono senza dubbio una delle rock band italiane più amate tanto che il gruppo è riuscito a guadagnarsi il sold-out per i loro concerti. In queste ultime ore, però, la band sta facendo molto parlare di sé per uno scatto che è apparso nella pagina Instagram ufficiale del gruppo.

In molti, infatti, hanno notato tra Damiano, Victoria, Ethan e Thomas la presenza di una quinta persona. Più precisamente si tratta di un ragazzo che molti hanno considerato come una new entry nel gruppo. Ma la verità è stata rivelata dagli stessi Maneskin.

Maneskin, la verità sulla verità della quinta persona

Infatti, come anche dichiarato dal gruppo, si tratta di un semplice scherzo. La prova è stata data nel programma satirico Una pezza di Lundini in onda su Rai 2, dove la rock band vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo si è resa protagonista di una divertente gag.

Il gruppo, inoltre, si è presentato in cinque e tutto ciò ha scatenato delle battute da parte dello stesso Lundini. Ricordiamo che il programma di Valerio Lundini riporta tutto quello che accade in televisione raccontato con gaffe e commenti ironici. Molto spesso, per questo, è considerata eccessiva e fuori luogo.