Maneskin, clamorosa svolta nella band: “Lancia il suo primo progetto solista”

I Måneskin sono un gruppo pop rock italiano, formatosi a Roma nel 2016 e composto da quattro membri. Damiano David è la voce del gruppo, Victoria De Angelis suona il basso, Thomas Raggi alla chitarra e Ethan Torchio sono alla batteria. Seppur il gruppo sia giovane, così come i suoi membri, la sua fama è ormai di livello internazionale. Nel 2021 il gruppo ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest. Oggi però, pare che nella band sia piombata una clamorosa svolta: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Måneskin

Victoria De Angelis sarebbe pronta a lasciare il suo primo progetto solista. La musicista è nata a Roma nel 2000 ed è di origini danesi. A 13 anni forma la sua prima band musicale e mentre frequenta il liceo, conosce il chitarrista Thomas Raggi. Victoria e Thomas, nel 2016 formano la band dei Måneskin insieme a Damiano David e Ethan Torchio. Il gruppo inizia esibendosi per le strade della capitale, per approdare poi nel 2017 al talent show X Factor. Da lì, il gruppo cresce sempre di più fino a raggiungere livelli altissimi. Si esibiscono in tutto il mondo, compreso il concerto dei Rolling Stones.

Nel corso delle ultime ore Victoria ha pubblicato sul suo profilo Instagram il suo primo progetto da solista. L’immagine che accompagna la raccolta è molto particolare, un paio di mutandine rosa con scritto Victoria. La produzione, della durata di un’ora, racchiude diversi brani. Da ormai diverso tempo, Victoria organizza diversi Dj set per eventi e cerimonie. La sua passione per la musica l’ha portata a sperimentare diversi ambiti. Inoltre, la passione per la moda trasgressiva, l’ha portata a diventare molto famosa tra i giovanissimi.

Il primo mix tape di Victoria chiamato Victoria’s treat, curato da De Angelis stessa, viene presentato al pubblico accompagnato da una foto. Trucco dark marcato, colbacco nero in pelo, abbinato al reggiseno. Un look total black completato da dei polsini stile vichingo in pelle e tempestati di borchie. Uno stile in linea con la Victoria che tutti noi conosciamo sul palco con i Måneskin.