Poco tempo prima che raggiungesse il successo che ormai è sotto gli occhi di tutti con la band dei Maneskin, Victoria De Angelis, la giovane bassista del gruppo, ha dovuto affrontare l’episodio più spiacevole che possa capitare ad un’adolescente: la morte di sua mamma. A raccontarlo, in una toccante intervista rilasciata al settimanale DiPiù, ci ha pensato Elin Uhrbrand, nonna materna della musicista.

Nessuno, nemmeno loro potevano immaginare quello che sarebbe successo in questi ultimi anni. Stiamo parlando dei Maneskin, la band rivelazione che, partendo da X Factor, ha letteralmente conquistato il mondo intero.

In realtà la loro esperienza al talent show di Sky, sebbene straordinaria, non li aveva portati alla vittoria. Erano infatti arrivati secondi dietro al tenore Lorenzo Licitra. Ma loro non si sono lasciati abbattere e si sono presi il successo a suon di Rock.

Il 2021 è stato decisamente il loro anno. A febbraio hanno incredibilmente vinto il Festival di Sanremo. Pochi mesi più tardi hanno trionfato anche all’Eurovision Contest, la competizione canora più importante del continente.

Successivamente, hanno conquistato anche l’America. Indimenticabile la loro apertura al concerto dei Rolling Stones nella data di Las Vegas.

Ma dietro ai volti di questi portentosi ragazzi, si nascondono anche dei dolori immensi. Come nel caso di Victoria De Angelis, la giovane bassista della band.

Victoria De Angelis e la morte di sua mamma

Elin Uhrbrand, nonna materna della musicista, in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù ha raccontato dei difficili momenti che sono seguiti alla morte di sua figlia, la mamma di sua nipote Victoria, appunto.

Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine.