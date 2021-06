Maneskin e Miley Cyrus, è nata un’amicizia? La story rivelatrice

Sta nascendo un’amicizia sta i Maneskin e Miley Cyrus? Dopo il follow alla rock band da parte di una delle cantanti più amate di sempre, l’ex Hannah Montana stupisce ancora. Qualche giorno fa i vincitori dell’Eurovision 2021 hanno condiviso una cover di un brano della nota cantante, taggandola. Incredibilmente, Miley Cyrus ha risposto alla rockband pubblicamente. Ecco le sue parole.

Ormai non sembrano esserci dubbi. Tra Miley Cyrus e i Maneskin c’è senza ombra di dubbio stima reciproca. La rockband ha condiviso una storia su Instagram in cui ha eseguito uno dei brani più famosi della cantante, ‘Midnight Sky’. Ovviamente, non è potuto mancare il tag rivolto proprio a Miley Cyrus. Quello che è successo ha davvero dell’incredibile.

Nel video in questione possiamo notare Damiano David che con la sua particolare voce esegue le note del brano dell’ex Hannah Montana. Ad accompagnarlo c’è Thomas e la cover viene eseguita in uno studio di registrazione. La condivisione del post è l’ennesima dimostrazione di stima da parte della rockband per l’amata pop star.

A quanto pare, però, pare che la stima sia reciproca. Infatti, la stessa Miley Cyrus ha deciso di seguire la rockband sui social. E la sua reazione alla condivisione della storia dei Maneskin ha lasciato tutti senza parole.

Miley Cyrus, infatti, notando il tag del suo nome nel post della rockband, ha pensato bene di condividere sulla sua pagina Instagram la storia dei Maneskin, scrivendo per loro queste parole e taggandoli:

My best friends.

Questi continui apprezzamenti sui social tra Miley Cyrus e i Maneskin fanno sperare i fan degli artisti su un possibile duetto insieme. Recentemente la pop star ha anche visualizzato una diretta di Damiano David mentre l’altra componente della band, Victoria, ha svelato di averle inviato un messaggio su Instagram. La bassista, però, non ha rivelato se abbia o meno ricevuto risposta dalla grande pop star.