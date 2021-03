Maneskin in lacrime dopo la vittoria a Sanremo: cos’è successo al frontman della band

I Maneskin sono i vincitori del Festival di Sanremo 2021. In pochi credevano fosse possibile un loro successo, anche e soprattutto perché il brano portato in gara non rispondeva ai classici standard sanremesi. Ma ieri sera, il voto combinato tra la Giuria Demoscopica, la Sala Stampa e il Televoto, li ha premiati per il coraggio, e quel pizzico di sana sfrontatezza talvolta ripagato.

Maneskin: la commozione del leader

Anche i Re piangono."Abbiamo cambiato proprio le regole".#måneskin #maneskin Festival di Sanremo Rai1 Posted by Måneskin World Fan Club on Sunday, March 7, 2021

Con una storia condivisa sul suo profilo personale Instagram, Damiano David, 22 anni, cantante e leader dei Maneskin, ha ringraziato commosso i seguaci dopo la vittoria della band al Festival della musica italiana. L’artista è nel letto della sua camera d’albergo. In una breve clip condivisa sui social ha ringraziato i suoi “amici di tastiera”. Hanno davvero cambiato le regole, ha aggiunto.

Sbaragliati i pronostici

I Maneskin si sono aggiudicati il primo posto a Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni. Dietro al complesso rock si è classificato il duo composto da Francesca Michielin e Fedez, con Chiamami per none.

Il grande favorito alla vigilia, Ermal Meta, si è, invece, dovuto accontentare della terza piazza, con Un milione di cose da dirti. L’interprete di origini albanesi aveva chiuso in testa le puntate precedenti, imponendosi giovedì, nella serata dei duetti e delle cover.

Chi sono i vincitori

I Maneskin sono un gruppo rock musicale italiano, fondato nel 2015 a Roma e composto da Ethan Torchio, Thomas Raggi, Victoria De Angelis e Damiano David.

Maneskin rappresenteranno il tricolore all’Eurovision Song Contest

Credit: Maneskin – Facebook

Quattro anni fa hanno ottenuto la notorietà in seguito alla partecipazione all’11esima edizione del talent X Factor, grazie al quale, pur avendo concluso il cammino al secondo posto, hanno siglato un contratto con l’etichetta discografica Sony Music, pubblicando a stretto giro l’EP Chosen. Essendosi affermati alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus in coppia con Fiorello, la banda rappresenterà il tricolore all’Eurovision Song Contest.