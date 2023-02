Maneskin scatenati a Sanremo: un particolare del look attira l’attenzione

I Maneskin si prendono la scena al Festival di Sanremo 2023 senza tradire le attese neppure nel look: gli occhi sono tutti per Victoria

Il ritorno annunciato dei Maneskin al Festival di Sanremo avrebbe dovuto infiammare la folla. Previsioni confermate. Il gruppo rock, sbocciato proprio alla kermesse dopo essere uscito dai talent, ha fatto ballare tutta la platea, coadiuvati da un mito assoluto. Come chitarrista si è, infatti, unito il leggendario Tom Morello, componente dei Rage Against the Machine.

I Maneskin tornano al Festival di Sanremo: il look di Victoria strabilia

Con un pezzo più forte dell’altro, i Maneskin hanno “azzannato” il palcoscenico, da consolidate rockstar. Nel giro di pochi anni hanno bruciato le tappe.

Il trionfo all’Eurovision Song Contest, a 31 anni di distanza dal successo di un connazionale (Toto Cutugno), ha schiuso le porte del paradiso, consentendo di diventare delle stelle planetarie, fino agli Stati Uniti. In totale, hanno venduto oltre 40 milioni di album in due anni e 500 mila biglietti dei concerti.

Lì dove è iniziata la scalata, i Maneskin hanno rifatto capolino, ripetendo quanto già era accaduto nel 2022. Fedeli alla loro fama, hanno sfoggiato dei look anticonformisti. Lo stile provocatorio che li connota da sempre non è venuto meno nemmeno nella terza serata dell’edizione 2023 di Sanremo.

Il look più trasgressivo è stato quello di Victoria (anche qui, da previsione): il body richiamante un costume di bagno e le calze rotte hanno lasciato il segno. L’obiettivo era di non passare inosservati e così è andata.

Una volta conclusa l’esibizione, Amadeus ha ricordato i prossimi appuntamenti in agenda dei Maneskin. Tra le prossime tappe del tour, saranno protagonisti pure lungo la nostra penisola, negli stadi. E che stadi: l’Olimpico di Roma e il San Siro di Milano.

Delle cornici adatte a soddisfare la richiesta di pubblico. Senz’altro gli impianti saranno riempiti in ogni ordine di posto. Amadeus li ha, infine, congedati riservando loro, insieme al pubblico, un caloroso applauso.