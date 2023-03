Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati: ecco svelato il motivo

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso starebbero affrontando una crisi sentimentale. Nel corso delle ultime ore, sono emersi alcuni retroscena sul web i quali dimostrerebbero che la storia d’amore tra i due è ormai finita. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Già nei giorni precedenti, in rete non si faceva altro che parlare della presunta crisi tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Nonostante i diretti interessati non si siano mai esposti in merito alla loro vita privata, secondo numerosi rumors entrambi avrebbero deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore.

Adesso, a fare chiarezza sulla vita sentimentale della coppia diventata famosa dopo la partecipazione a Temptation Island Vip nel 2020 è stato il settimanale “Chi Magazine”. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha confermato la fine della loro relazione ed ha svelato anche i motivi che si celano dietro la turbolenta rottura.

Stando a quanto si apprende dal giornale, sarebbe stata proprio Manila Nazzaro a prendere la drastica decisione finale e a chiudere definitivamente la relazione con ormai il suo ex fidanzato Lorenzo Amoruso:

Manila mette un freno. La Nazzaro non ha intenzione di lasciare spiragli al suo ex Lorenzo Amoruso, nonostante le insistenze di lui. Alla base dell’addio la troppa voglia di apparire di lui, dimenticandosi dell’amore di coppia. E per questo l’ex gieffina ha detto stop. La coppia è stata legata per ben cinque anni.

In ogni modo, è bene ricordare che i diretti interessati non hanno rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito alle notizie che circolano sul loro conto. Dunque, per sapere con certezza che cosa sia accaduto realmente dovremo attendere che uno dei due si decida a rompere il silenzio.