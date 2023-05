Manila Nazzaro esce allo scoperto con il suo nuovo compagno: gli indizi social non lasciano alcun dubbio

L'ex Miss Italia ormai non si nasconde: ecco con chi è stata avvistata

Manila Nazzaro è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. La fine della storia d’amore con Lorenzo Amoruso è stato uno degli argomenti a cui i principali giornali di cronaca rosa hanno dedicato ampio spazio. Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui l’ex Miss Italia sia uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Manila Nazzaro non si nasconde più. Dopo la fine della storia d’amore con Lorenzo Amoruso, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ritrovato la serenità al fianco del suo nuovo compagno, il ballerino di Ballando con le Stelle Stefano Oradei. Anche se la coppia non ha ancora confermato i rumors sul loro conto, sono molti gli indizi social che fanno pensare che i due ormai hanno deciso di non nascondersi più.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono una coppia? I numerosi indizi social confermerebbero che tra l’ex Miss Italia e il ballerino di Ballando con le Stelle avrebbero iniziato una frequentazione. Nella giornata di ieri, infatti, l’ex Miss Italia è stata taggata in alcune Instagram Stories non passate inosservate agli occhi dei più curiosi.

Gli scatti del ristorante in cui Manila Nazzaro ha trascorso la giornata sono stati condivisi dallo stesso Stefano Oradei il quale ha accompagnato alle immagini in questione la seguente didascalia:

Che poi l’energia e l’entusiasmo sono tutto, e il mio tutto sei tu.

Al momento non è chiaro a chi voleva riferirsi il ballerino di Ballando con le Stelle ma gli amanti del gossip sono sicuri che le parole di Stefano Oradei fossero rivolte a Manila Nazzaro.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’ex Miss Italia romperà il silenzio in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.