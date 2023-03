Lorenzo Amoruso pronto a riconquistare Manila Nazzaro: ecco in che modo

In questi ultimi giorni Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono i protagonisti più chiacchierati dalle pagine di gossip. La fine della storia d’amore tra l’ex gieffina e l’ex calciatore sta interessando le pagine dei principali giornali di gossip. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che l’ex calciatore sia pronto a riconquistare la sua amata. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

La scorsa settimana Manila Nazzaro, ospite di Verissimo, ha rivelato il motivo della fine della sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso. Durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato che il suo ex compagno ha provato a ronquistarla. Queste sono state le sue parole:

Sì, lui ha provato a riconquistarmi però non è il momento questo. Non è giusto per nessuno dei due. Io sono estremamente concreta, e quando arrivi a un punto è perché ci sono arrivata dopo un iter piuttosto doloroso.

Lorenzo Amoruso pronto a riconquistare Manila Nazzaro? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui Lorenzo Amoruso potrebbe far parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Anche se il suo nome non è presente tra i concorrenti ufficiali, si vocifera che l’ex compagno di Manila Nazzaro potrebbe sbarcare in Honduras dopo l’inizio del realty.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che l’ex calciatore sia pronto a riconquistare la sua compagna proprio tramite il reality condotto da Ilary Blasi. A rendere pubblica la notizia è stato il settimanale ‘DiPiù’, secondo cui:

Lorenzo vorrebbe andare all’Isola dei Famosi per riconquistare la sua Manila da lontano e ribadire di fronte alle telecamere l’amore per lei. Per Lorenzo nulla è perduto.

Al momento il diretto interessato non ha confermato né smentito il gossip in circolazione ma ha preferito rimanere il silenzio in merito a questo rumors tanto chiacchierato in queste ultime ore.