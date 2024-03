“Manipolata” Kate Middleton, ancora mistero sulla principessa, c’è qualcosa che non va sul suo ‘ritorno’: cosa sta succedendo 

Avete presente la foto recentemente pubblicata che ha fatto parlare molto del “ritorno” di Kate Middleton? Era la prima foto ufficiale, insieme alla famiglia, dopo mesi che non si vedeva una foto pubblicata da una fonte diretta e collegata alla Royal Family. Ecco, c’è qualcosa che non va nella fotografia, si parla addirittura di dubbi di autenticità dello scatto.

La foto ufficiale di Kate Middleton con i figli, pubblicata da Kensington Palace un po’ di tempo dopo rispetto all’intervento chirurgico, è stata rimossa da alcune agenzie fotografiche per sospetta manipolazione. Proprio così, dopo l’entusiasmo suscitato per il “ritorno” della principessa, ci sarebbero alcuni dubbi a riportare il buio sulla luce che sembrava essere stata fatta. La questione della salute di Kate Middleton, dunque, tiene ancora banco e preoccupa i sudditi della Corona.

Perché alcune agenzie avrebbero messo da parte la fotografi? Ci sarebbero alcune incongruenze sospette. L’esame accurato dell’immagine ha infatti evidenziato delle anomalie che avrebbero allontanato dall’utilizzo un certo numero di agenzie, nel timore di avere responsabilità sulla diffusione di un clamoroso falso.

Quali problemi avrebbe lo scatto del clamoroso “ritorno” d Kate Middleton? La manica del maglione di Charlotte appare innaturalmente tagliata ai bordi. I gradini sullo sfondo presenterebbero una distorsione irregolare, segno anche questo di un lavoro di modifica della fotografia. E ancora, il maglione di Louis non sembra cadere in modo simmetrico, la cerniera della giacca di Kate sembra alterata, come a nascondere qualcosa sul corpo della principessa.

Le agenzie prendono posizione sulla fotografia e per questo si discostano dall’ufficialità che sembrava stazionare intorno alla pubblicazione dell’immagine di Kate Middleton con la sua famiglia.

Almeno tre agenzie di stampa di rilievo hanno ritirato la foto dai loro archivi, e si tratta nel dettaglio di Associated Press, che afferma, “Ad un esame più attento, sembra che la fonte abbia manipolato l’immagine”. Agence France-Presse afferma invece di averla “Rimossa per motivi editoriali”. Reuters, altra agenzia di livello globale, dice esplicitamente che: “La manica del maglione di Charlotte indica una chiara manipolazione”. Non manca, per tutti, il riferimento a problemi di autenticità evidenti.

Le agenzie di stampa utilizzano solitamente software per identificare immagini ritoccate. L’uso di Photoshop è ammesso solo in modo limitato, per ritagliare o regolare il contrasto. Manca ancora un commento ufficiale da Kensington Palace sulla questione, a questo punto seriamente preoccupante.

Al momento, non è giunto alcun commento ufficiale. La vicenda ha acceso un acceso dibattito sull’etica dell’editing di immagini, soprattutto quando si tratta di figure pubbliche. Ma cosa succederà ora?

Rimane da vedere se Kensington Palace rilascerà una dichiarazione ufficiale o se pubblicherà una versione non modificata della foto. La rimozione dell’immagine ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sull’autenticità delle comunicazioni, in generale, della Famiglia reale britannica.