Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Manuel Bortuzzo che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre atleta sarà costretto ad abbandonare il Grande Fratello Vip a causa di alcuni problemi di salute. A dare conferma di ciò è stato suo padre Franco. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attimi di preoccupazione per Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip. Il gieffino su cui in molti scommettono la vincita lascerà presto la casa più spiata d’Italia. In precedenza già circolavano numerose indiscrezioni su un ipotetico abbandono dell’atleta ma adesso è arrivata la conferma ufficiale da suo padre. Ecco tutti i dettagli.

Stando ad alcune indiscrezioni che via via si sono fatte sempre più insistenti, Manuel Bortuzzo non sarà più un concorrente del Grande Fratello Vip. Tuttavia, malgrado il celebre atleta lascerà il gioco, non sarà costretto a pagare nessuna penale. Il motivo? Alla base ci sarebbero dei problemi di salute.

Il padre del gieffino, Franco Bortuzzo ha fatto tale rivelazione che ha lasciato di stucco il mondo del web e quello della televisione. Queste sono state le sue parole:

Nel caso è evidente che ci siano motivi di salute. Manuel è dimagrito 6-7 chili.

Tuttavia, poco prima di Capodanno lo stesso gieffino aveva parlato agli altri inquilini della casa di un suo possibile abbandono, il quale poi è diventato ufficiale. In questo modo il ragazzo aveva dichiarato che presto avrebbe lasciato il gioco:

Io lascio, me ne vado. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no.

Stando alle confessioni di Franco Bortuzzo, suo figlio Manuel starebbe provando una certa sofferenza nei confronti delle dinamiche del reality. Infatti, l’atleta non si sente più a suo agio all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini. Inoltre, anche la perdita nel gioco di Aldo Montano ha spinto il ragazzo a fare quella scelta che nessuno si aspettava, ovvero quella di lasciare il Grande Fratello Vip.