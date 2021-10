Lunedì 4 ottobre 2021 è andata in onda la settimana puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della trasmissione ci sono stati tanti momenti emozionanti tra cui quello che ha interessato Manuel Bortuzzo. L’atleta si è commosso in diretta per la lettera ricevuta dall’ex fidanzata Federica Pizzi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dunque Alfonso Signorini ha invitato il ragazzo a recarsi nella Mistery Room dove lo attendeva la sorpresa. Un video che mostrava la sua ex ragazza leggere la lettera è apparso sullo schermo. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni:

Caro Manuel, o come mi piace chiamarti Mateo. (…) Ti scrivo perché è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va anche oltre questo. Nelle ultime due settimane so che è successo qualcosa e te lo chiedo: che cosa sta succedendo? Sei entrato nella casa per divertirti e all’inizio lo hai fatto. (…) Mateo, non vedo più quella luce nei tuoi occhi, non vedo più le risate.

Bellissime parole quelle di Federica Pizzi ma anche che nascondevano un po’ di tristezza. Tutto ciò non è di certo passato in osservato non solo a tutti i telespettatori del reality show ma anche agli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

La parole di Federica Pizzi: come ha reagito Manuel Bortuzzo

Inutile dire che Manuel Bortuzzo, di fronte ad un momento così intenso ed emozionante, è scoppiato in lacrime. Questa è stata la sua reazione:

Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, ma abbiamo deciso come persone mature che non era adatto a noi e siamo rimasti in ottimi rapporti

