Manuel Bortuzzo, svelato il nome della sua fidanzata

Tutti ricorderanno la triste vicenda in cui è stato coinvolto il nuotatore Manuel Bortuzzo. Dallo scorso 3 febbraio 2019, infatti, il nuotatore è costretto a stare su una sedia a rotelle a seguito di un incidente in cui Manuel fu coinvolto per sbaglio. Il nuotatore, intervistato da un noto giornale, ha svelato il nome della sua fidanzata e nel frattempo si prepara all’ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Si chiama Federica Pizzi la fidanzata di Manuel Bortuzzo ed è la figlia della compagna del dentista di Manuel. A dare l’annuncio è stato lo stesso Manuel che ha rilasciato un’intervista ad un noto giornale. Il nuotatore ha definito la sua Federica come una persona davvero speciale.

Manuel Bortuzzo nuovo concorrente del Grande Fratello Vip?

Manuel non aveva mai nascosto il suo desiderio di partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip. Stando ad alcune dichiarazioni rilasciate dal nuotatore, Manuel ha sempre creduto nella forza del reality.

In questi giorni si vocifera riguardo la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. A quanto pare, Manuel aspetta con ansia la chiamata da parte di Alfonso Signorini.

Il nuotatore non ha mai nascosto il suo desiderio di entrare nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente, la sua partecipazione al Grande Fratello Vip implica l’adattamento della casa per le sue esigenze quotidiane, ma nulla è impossibile. Proprio Manuel ha lanciato una provocazione ad Alfonso Signorini. Queste sono state le sue parole:

Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip, ne parlavo a pranzo un giorno con mio padre e l’ho buttata lì. Poi però riflettendoci non credo sia una proposta così peregrina. La forza del GF sta nel proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse. Lancio la provocazione, vediamo se qualcuno la raccoglierà.

Attendiamo con ansia la chiamata di Signorini per l’ingresso di Manuel nella casa più spiata d’Italia.