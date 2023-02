Manuel Bortuzzzo ricoverato in ospedale: cosa è successo e come sta l’ex gieffino

Queste le parole del gieffino: "Non rimandare a domani quello che potresti fare oggi"

Nel corso delle ultime ore le pagine dei giornali di cronaca rosa stanno dando ampio spazio a Manuel Bortuzzo. Voci di corridoio hanno rivelato che il nuotatore, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, sia stato ricoverato in ospedale. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo e come sta ora Manuel.

Nonostante abbia deciso di vivere la sua vita lontano dal gossip, Manuel Bortuzzo continua ad essere un personaggio molto chiacchierato. Qualche ora fa è emersa sul nuotatore un’indiscrezione che ha messo in allarme tutti i suoi fan. Stando a quanto emerso, pare che l’ex gieffino sia stato ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi di salute.

Manuel non ha ancora confermato la notizia in questione ma, stando a quanto scritto sulla sua pagina Instagram, pare che la voce sia vera. Qualche ora fa, infatti, l’ex gieffino ha condiviso con i suoi followers queste parole:

La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi.

Inutile dire che le parole di Manuel hanno messo in allarme tutti i suoi followers, i quali si sono interrogati sulle condizioni di salute dell’ex gieffino. Voci in circolazione hanno informato che nei giorni scorsi Manuel ha subìto un ricovero in ospedale a causa di alcuni problemi legati alla sua salute.

Pare infatti che il nuotatore non sia stato bene. Oggi, però, le sue condizioni sembrano essere migliorate tanto che Manuel è già tornato a casa. Qui può continuare ad allenarsi in vista dell’obiettivo della sua vita: le Olimpiadi del 2024.

Manuel Bortuzzo dopo il GF Vip: come è cambiata la vita dell’ex gieffino

Dopo l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha deciso di allontanarsi per un po’ dal mondo dello spettacolo e del gossip. Oggi, infatti, il nuotatore sta lavorando sodo per partecipare alle Paralimpiadi che si svolgeranno nel 2024 a Parigi.

Queste sono state le sue parole durante un allenamento: