Manuela Arcuri verso il Grande Fratello Vip 7: “Partite le trattative economiche…”

Alfonso Signorini ha dato il via alle trattative economiche per convincere la meravigliosa Manuela Arcuri a prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 7

Manuela Arcuri verso il Grande Fratello Vip 7? Alfonso Signorini sembra aver iniziato le trattative per riuscire a convincere l’amata showgirl a partecipare al reality firmato Canale 5. Nelle ultime settimane sono diversi i nomi dei volti noti che avrebbero ricevuto il corteggiamento da parte del conduttore e la sua redazione.

Tra i tantissimi vip che avremo forse la possibilità di vedere all’interno della casa più spiata d’Italia c’è Manuela Arcuri. Quest’ultima sembrerebbe essere così nella lista dei nomi che Alfonso Signorini ha puntato per la sua nuova e settima edizione del reality.

A svelare il possibile ingresso della showgirl all’interno del programma è Alberto Dandolo nel settimanale Oggi. È proprio lui infatti, a rivelare la trattativa aperta tra l’Arcuri e lo stesso Alfonso Signorini per un possibile e tanto atteso ingresso nella casa.

Manuela Arcuri verso il Grande Fratello Vip 7?

In più occasioni la stessa Manuela Arcuri aveva spiegato quanto fosse restia alla sua partecipazione all’interno dei vari reality show, compreso il Grande Fratello Vip. Nonostante ciò però, Alfonso Signorini è determinato a conquistare il cuore dell’attrice strappandogli un contratto come concorrente e realizzando così il suo più grande sogno.

Stando a quanto riporta Alberto Dandolo, la trattativa economica tra Manuela Arcuri e il noto conduttore è aperta. Per ora non ci sono conferme o smentite né da parte della stessa attrice né da Alfonso Signorini che, in queste ultime settimane sta cercando di formare un cast completamente nuovo e originale.

Per quanto riguarda gli altri concorrenti, sui social si è già fatto il nome di Pamela Prati, del discusso Federico Fashion Style, di Alvaro Vitali e di Patrizia Groppelli. A differenza di tutti gli altri nomi, quello di Pamela Prati è emerso dopo la sua auto-condidatura nel proprio profilo social.

Quest’ultima infatti, aveva affermato: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.