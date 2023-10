Manuela Carriero, tra i suoi corteggiatori c’è Gianmarco, ex volto di Sanremo Giovani

A Uomini e Donne approda per Manuela Carriero un ex concorrente di Sanremo Giovani

Ieri martedì 3 ottobre 2023 , è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne . Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha dedicato ampio spazio a Manuela Carriero e al suo confronto con il corteggiatore Gianmarco, il quale ha partecipato a Sanremo Giovani qualche anno fa. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando nel dettaglio.

Nonostante sia approdata da qualche settimana nello studio di Uomini e Donne, Manuela Carriero è già una delle protagoniste più amate e chiacchierate in televisione e nel web. Nel corso della puntata del dating show condotto da Maria De Filippi andata in onda martedì 3 ottobre 2023, abbiamo potuto conoscere il suo nuovo corteggiatore, Gianmarco.

Il diretto interessato ha catturato l’attenzione dei telespettatori in quanto è un ex volto di Sanremo Giovani. A dichiararlo è stato lui stesso nel corso della registrazione. Alla luce della sua precedente esperienza televisiva, Manuela ha accusato il ragazzo di essere costruito.

Pertanto la loro prima esterna non ha avuto un gran successo, motivo per il quale entrambi si sono ritrovati a discutere animatamente al centro dello studio. In ogni modo, Gianmarco ha respinto le accuse della tronista e ha dichiarato di essere solamente timido:

Io non mi baserei mai su una facciata. Sei molto saccente su questa cosa.

Manuela Carriero: le accuse al corteggiatore Gianmarco

Nel dettaglio, a Manuela non le è piaciuto che, dopo averle detto di sentirsi a disagio davanti alle telecamere, Gianmarco ha cantato una canzone per lei. A commentare la vicenda è stata Tina Cipollari, la quale ha preso le difese del corteggiatore:

Non è che Sanremo Giovani dura tre anni.

Anche Gianni Sperti ha espresso la propria opinione in merito alla questione e questa è stata la sua replica: