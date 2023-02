Ha incantato Sanremo con la sua "Duemila Minuti", ma Mara Sattei è famosa anche per via di suo fratello Tha Supreme

A trionfare nella 73esima edizione del Festival di Sanremo è stato, confermando ogni pronostico, Marco Mengoni. Tanti artisti hanno però lasciato il segno per il loro talento, la loro presenza scenica e bellezza in generale. Tra questi c’è anche Mara Sattei, che con la canzone scritta per lei da Damiano dei Maneskin si è posizionata al 19esimo posto. Sapete che il suo fratello minore è un altro volto e voce noti della musica italiana?

Si è conclusa alle 3:00 circa della scorsa notte la 73esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse della musica italiana più prestigiosa.

Cinque giorni di puro spettacolo, diretto da Amadeus, Gianni Morandi e tutti gli ospiti nazionali e internazionali che hanno allietato le serate degli italiani dell’ultima settimana.

28 gli artisti in gara. Tanti giovani emergenti che si sono messi in mostra, ma anche diversi “veterani”, che non hanno certo deluso le attese.

A trionfare è stato Marco Mengoni, che con la sua canzone “Due vite”, ha bissato il successo di 10 anni fa con “L’essenziale”. Dietro di lui la sorpresa Lazza. Al terzo posto, l’altra sorpresa Mr Rain. Al quarto posto Ultimo, mentre al quinto Tananai.

I premi della critica sono andati entrambi a Colapesce Dimartino, mentre quello per il miglior testo ai Coma_Cose.

A incantare i presenti all’Ariston e i telespettatori da casa, però, è stata anche Mara Sattei. Bellissima e con un timbro vocale unico, ha portato in gara il brano “Duemila minuti“, scritto per lei da Damiano dei Maneskin.

Chi è il fratello di Mara Sattei

Tanti già conoscevano questa stella emergente della canzone italiana. In pochi, però, sanno che anche suo fratello minore da qualche anno a questa parte è uno dei più presenti nelle parti alte delle classifiche.

Si tratta di Davide Mattei, in arte Tha Supreme, che nonostante la giovane età, è un classe 2001, è già uno dei rapper e produttori discografici più apprezzati del genere in Italia.

Ha iniziato a produrre i suoi primi beat a soli 14 anni, a 16 anni ha abbandonato gli studi per dedicarsi completamente alla musica. Nel 2017 produce il brano “Perdonami” di Salmo. Nello stesso anno pubblica il suo primo singolo.

Tante le collaborazioni con altri artisti di alto livello, come Mare Sattei, sua sorella, Marracash, Carl Brave, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e altri.