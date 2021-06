Non migliorano le condizioni di Mara Venier, la conduttrice veneziana resta ricoverata nell’ospedale romano dopo aver subito un delicato intervento ai denti. La donna ha avuto delle complicazioni a seguito di un impianto dentale che è stata costretta a rimuovere chirurgicamente.

Sembra che il tutto sia dovuto ad un errore medico, stando a quanto racconta la conduttrice il dolore è insopportabile. Mara Venier, come sempre, tiene aggiornati i follower che, comprensibilmente, sono molto preoccupati.

Nell’ultimo post di Instagram ha raccontato cosa le è successo aggiornando chi da giorni le chiede se le sue condizioni siano in miglioramento:

Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo “..lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi…sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore!!!