Alessia Marcuzzi, il post incuriosisce i fan: è un messaggio in codice per Stefano De Martino?

L'intervento di Alessia Marcuzzi sui social stimola la 'sete di gossip' degli ammiratori: che sia un messaggio in codice per Stefano De Martino?

Anche Alessia Marcuzzi era sintonizzata su Rai Tre martedì 5 gennaio per La La Land, film diretto da Damien Chazelle che nel 2017 ha ricevuto 14 nomination agli Oscar, aggiudicandosi 6 statuette. Lo ha segnalato la conduttrice stessa in un tweet, attraverso alcune frasi attinte dalla celebre pellicola.

Alessia Marcuzzi: il promo a tema La La Land

Una passione niente affatto nuova. Difatti, tre anni fa Alessia Marcuzzi era stata protagonista del promo dell’Isola dei Famosi a tema La La Land, con l’inviato Stefano De Martino. Nel filmato vestiva di giallo come l’attrice Emma Stone, mentre il ballerino con la stessa camicia bianca di Ryan Gosling. Seduti l’uno accanto all’altra su una panchina con vista su Los Angeles, i passi giusti e la coreografia pronta per lanciare il reality show in onda su Canale 5.

Lo scoop sul presunto flirt con Stefano De Martino

Il tweet pubblicato da Alessia Marcuzzi forse contiene un messaggio in codice dedicato a Stefano, ricordando il vecchio promo, sebbene l’ipotesi più probabile vuole che si sia trattata di una banale coincidenza.

Tempo addietro Dagospia, il portale diretto da Roberto d’Agostino, aveva svelato l’esistenza di un flirt tra i due, in un triangolo con Belen Rodriguez, che aveva lungamente occupato le prime pagine dei rotocalchi rosa. Una versione dei fatti smentita fermamente dai soggetti coinvolti.

Effetto collaterale

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Stefano De Martino, impegnato alla guida di Stasera tutto è possibile, ha spiegato di non sentirsi in dovere di dare spiegazioni sulla sua vita privata. È consapevole che lo seguono in tanti, ma si tratta di un effetto collaterale del mestiere sognato. Lì gli era toccato proteggere delle persone da attacchi spiacevoli: ci sono dei figli in ballo.

Alessia Marcuzzi: vicenda romanzata più affascinante della realtà

Alessia Marcuzzi, ospite a Verissimo, aveva aggiunto di aver capito che molto spesso credere a una vicenda romanzata sia più stuzzicante che credere alla realtà. Non è stato granché bello ma le è toccato accettarlo. Si sono parlati tutti e tre ed erano esterrefatti per l’accaduto.