Questi non sono affatto giorni facili per il rapper Fedez, che come ormai tutti sanno ha iniziato il suo percorso di cure per la malattia annunciata solo qualche giorno fa. Due giorni fa il cantante ha subito un delicato importante al pancreas e tra i tanti messaggi di auguri e conforto, non poteva mancare di certo quello di Mara Venier.

Credit: fedez – Instagram

Mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con grande tempismo. Il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che vorrò raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli.

Con queste parole, lo scorso 17 marzo, Fedez aveva raccontato in lacrime ai suoi follower di aver scoperto di essere malato e di dover affrontare un percorso di cure.

A quell’annuncio era seguito un abbraccio virtuale da parte di tutti, amici, fan e personaggi del mondo dello spettacolo.

Il cantante non era però sceso ancora nei particolari e non aveva svelato quale fosse il suo problema.

A giorni di silenzio, poi, è seguito un aggiornamento a riguardo della malattia.

Il 21 marzo ha pubblicato una storia sul suo account, dicendo che l’indomani sarebbe stato un giorno importante per lui. Il riferimento era al fatto che sarebbe stato ricoverato al San Raffaele di Milano, dove i medici lo avrebbero sottoposto ad un delicato intervento.

I messaggi di conforto di Mara Venier

Credit: fedez – Instagram

Due giorni dopo l’operazione, è arrivato un nuovo aggiornamento. Questa volta Fedez ha spiegato per filo e per segno il problema che ha.

Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo.

Nel prosieguo del post, il cantante ha raccontato di aver subito un intervento durato 6 ore, che è servito ad asportare parte del pancreas, tumore compreso.

L’affetto della sua famiglia non si è certo fatto attendere, come si vede nei diversi post pubblicati sia da Fedez che da Chiara Ferragni. Commovente anche il fatto che, proprio nel giorno dell’intervento, la piccola Vittoria abbia festeggiato il suo primo compleanno.

Ni commenti al suddetto post, sono migliaia i messaggi. Tra questi compare ancora una volta quello di Mara Venier, che ha ribadito la sua più sentita vicinanza.